Autos beschädigt : Polizei erwischt Täter dank Zeuge

Zwei geparkte Fahrzeuge wurden in der Nacht auf Mittwoch in Friedberg beschädigt. Eine Zeige hat gegen 1 Uhr in der Engelschalkstraße laut Polizei mehrere Personen gesehen, die sich an geparkten Fahrzeugen zu schaffen gemacht haben.

Durch die verständigten Polizeistreifen wurden insgesamt drei Personen festgestellt. Zwei geparkte Fahrzeuge wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro beziffert. (AZ)