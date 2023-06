Autospiegel beschädigt und weiter gefahren

In einem Fall von Fahrerflucht ermittelt die Friedberger Polizei.

Am Freitag zwischen 7.25 Uhr und 15.55 Uhr wurde in der Ekherstraße in Friedberg ein geparkter Seat Ateca angefahren. Der linke Außenspiegel wurde hierbei beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden, den die Polizei Friedberg auf rund 1.000 Euro schätzt. Sie bittet um Hinweise auf den Verursacher. (AZ)