AVV will von Friedberg Geld für neue Anzeigetafeln

Plus Sie sollen den Fahrgästen an den Bushaltestellen aktuelle Infos in Echtzeit liefern, Friedberg soll dafür zahlen. Doch ist das eine Aufgabe der Stadt?

Der Augsburger Verkehrsverbund (AVV) will den Service für seine Fahrgäste verbessern - auf Kosten der Stadt Friedberg. Im Bauausschuss des Stadtrats war das Echo einhellig: Der Aufbau eines sogenannten Dynamischen Fahrgastinformationssystem (DFI) ist willkommen, bezahlen wird Friedberg dafür aber nichts. Dies ist nach Ansicht der Ausschussmitglieder Sache des AVV und des Landkreises.

Die elektronischen Anzeigetafeln des DFI, wie sie zum Beispiel bereits am Park&Ride-Platz in Friedberg-West vorhanden sind, geben den Fahrgästen in Echtzeit aktuelle Hinweise zu Ankunfts- und Abfahrtszeiten, Verspätungen und Anschlussmöglichkeiten im Öffentlichen Personennahverkehr. Theoretisch können sie an jeder Haltestelle installiert werden, der AVV schlägt jedoch mit einer Unterteilung in zwei Kategorien die Haltestellen mit größerem Fahrgastaufkommen vor. In Kategorie I finden sich stark frequentierte Stationen wie Volksfestplatz, Max-Kreitmayr-Halle, Unterm Berg sowie Schloss in Stätzling und Golling in Wulfertshausen. In der Kategorie II stehen weitere Haltestellen, darunter Marienplatz und Garage Ost.

