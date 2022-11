Awo-Ortsverein: 75 Jahre soziales Engagement in Friedberg

Der Friedberger Awo-Ortsverein ist seit einem Dreivierteljahrhundert in der Stadt verankert. Wie er wahrgenommen und wo er überall aktive Unterstützung bietet.

Einst wurde die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Friedberg gegründet, um mit der Sammlung und Verteilung von Hilfsgütern die Nachkriegsnot zu lindern. Inzwischen sieht der Ortsverein die Schwerpunkte seiner Tätigkeit in einem Engagement für soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Seit 75 Jahren gilt für die Mitglieder, inzwischen sind es über 130, das Motto: "Wer in Not gerät und Hilfe braucht, kann auf uns zählen."

Gefeiert wurde mit einem geschmückten Stand in der Ludwigstraße. Dort gab es für junge Besucher viel Spaß mit Zauberer und Luftballonkünstler Tobias. Interessierte Passanten hatten auch die Gelegenheit herauszufinden, wie sich ein älterer Mensch mit körperlichen Einschränkungen fühlt. Denn mit dem Anlegen von Gewichtsmanschetten, Kopfhörer und Spezialbrille konnte man seinen Körper im Nu altern lassen und der Aha-Effekt war für viele sehr beeindruckend. Im Rahmen einer Tombola wurden zehn Hauptgewinne in Form von Gutscheinen verlost.

Mit einem Jubiläumsstand feierte der Friedberger AWO-Ortsverein sein 75-jähriges Bestehen. Foto: Johannes Sasse

Der Erlös dieser Tombola kommt den Bewohnern des Awo-Seniorenheimes zugute. Diese Einrichtung hat in Friedberg bereits eine 45-jährige Tradition. Wie aus der Vereinschronik hervorgeht, gab es sogar schon in den 1950er-Jahren Bestrebungen des Ortsvereins, ein Altenheim in Friedberg zu errichten. Aber erst dem Kreisvorsitzenden Max Kreitmayr gelang es, den Bezirksverband Schwaben vom Ankauf des 1973 gebauten und in Konkurs gegangenen Hotels Stadt Friedberg an der Rothenbergstraße zu überzeugen.

Nachdem 1976 der Stadtrat das siebenstöckige Gebäude freigegeben hatte, konnte es nach Umbaumaßnahmen im Juli 1977 als Alten- und Pflegeheim eingeweiht werden. In der öffentlichen Wahrnehmung ist die Awo in Friedberg vor allem auch durch dieses vom AWO Bezirksverband Schwaben geführte Seniorenheim in der Rothenbergstraße 37 präsent. Dort hat die Ortsgruppe ein Büro, wo auch kostenlose Rechtsberatungen angeboten werden.

AWO-Kinderhort in Friedberg-Süd

Eine weitere Einrichtung, die mit dem Namen Awo verknüpft ist, ist der AWO-Kinderhort "Weltenentdecker" an der Grundschule Friedberg-Süd. Diese beiden Häuser werden vom Aw-Ortsverein immer wieder durch Spenden tatkräftig unterstützt, wie der Ortsvereinsvorsitzende Johannes Sasse berichtet.

Dank einer Finanzspritze konnte der Hort kindgerechte Stühle für eine rückenschonende Haltung anschaffen. Für das Seniorenheim wurden hochwertige Rollstühle für Heimbewohner finanziert, die nicht mehr selbstständig ihr Bett verlassen können und dank der gepolsterten Liegen wieder stundenweise am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Finanzielle Unterstützung gab es auch beim Saalumbau des Seniorenheims. Mit regelmäßigen Kuchenspenden wird den Heimbewohnern immer wieder eine süße Freude bereitet, und für bedürftige Senioren werden auch jedes Jahr zu Weihnachten Geschenke gepackt.

Das bietet der Seniorenclub der Awo Friedberg

Im Seniorenclub sorgt Theo Preischl mit regelmäßigen Treffen bei Gymnastik, Filmvorführungen, Spielerunden oder Vorträgen sowie Ausflugsfahrten für Geselligkeit unter älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Mit eigenen Veranstaltungsgeboten wie Besuchen im Klettergarten, im Zoo oder am Flughafen wird auch jedes Jahr das Kinderferienprogramm der Stadt Friedberg unterstützt.

Das zweigleisige Engagement, Kinder und Senioren, hat eine lange Tradition, denn schon ab den 1950er-Jahren veranstaltete die 1947 durch den SPD-Ortsverein gegründete Friedberger Awo Stadtranderholungen für Kinder und Senioren. Sie wurden bis in die 1970er-Jahre in Kooperation mit den Sportfreunden Friedberg in deren Vereinsanlage im Osten der Stadt durchgeführt. Inzwischen laufen die Stadtranderholungen über den Bezirksverband.

Der 2018 gewählte Vorstand der AWO Friedberg: (von links) Marianne Dohmann, Katja Grafenhorst, Michael Ackermann, Rosemarie Krendlinger, Alexander Huckfeld, Winfried Lorenz, Johannes Sasse, Daniel Lichtenstern, Theo Preischl und Ulrike Sasse-Feile. Foto: Johannes Sasse

Seit sechs Jahren steht Johannes Sasse dem Ortsverein Friedberg vor. Dieses Amt übernahm er von seinem Schwiegervater Peter Feile. "Auch wenn das Vereinsleben in unserer Gesellschaft nicht mehr den großen Stellenwert wie früher hat, gelingt es uns immer wieder, neue Mitglieder für unser sozialpolitisches Engagement zu gewinnen", freut sich der 59-Jährige: "Junge Leute mit neuen Ideen sind uns natürlich besonders herzlich willkommen."