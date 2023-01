Prozess in Aichach

17:08 Uhr

Mutter lässt Baby bei praller Sonne im Auto: So erklärt sie den Vorfall

Plus Eine Augsburgerin lässt ihr Baby in Friedberg bei großer Hitze im Wagen zurück. Zeugen rufen die Polizei. Vor Gericht reagiert nicht nur die Angeklagte emotional.

Von Bianca Dimarsico

Das Jahr 2022 hatte den wärmsten Sommer, der je in Europa gemessen wurde. Besonders Kleinkinder leiden oft unter den hohen Temperaturen. Sie schwitzen weniger als Erwachsene, geben weniger Körperwärme ab und dehydrieren schneller. Babys soll man deshalb auf keinen Fall in einem geparkten Auto zurücklassen. Wenn sich das Fahrzeug aufheizt, kann das für die Kinder lebensbedrohlich werden. So ein Fall ereignete sich im Juli 2022 auf dem Großparkplatz vor einem Friedberger Modegeschäft. Die Mutter, die ihr Kind zurückließ, stand jetzt vor dem Aichacher Amtsgericht. In dem Prozess erklärte die 30-Jährige, wie es dazu kam.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

