Das Stück „Ban­ditn-Bagasch“ von Ralph Wallner ist erst vor einem halben Jahr erschienen. Die Premiere der Theatergruppe der Sportfreunde wird ein Riesenerfolg.

In ihrer düsteren Wald­schänke rauben der schräge Wirt und seine Banditenfamilie mit größ­tem Vergnügen ihre Gäste aus, und zwar im­mer mithilfe eines Schlaftrunkes, den ihre Nachbarin aus giftigen Schwammerln herstellt. Nein, so geht es im Sportheim Bachern und der zugehörigen Gaststätte norma­ler­weise nicht zu. Nur zurzeit, denn da spielt die Theatergruppe der Sport­freunde ihr Stück „Banditn-Bagasch“. Für die Premiere hat das ganze Team Riesenapplaus geerntet.

Die Theatergruppe hat mit Stücken von Ralph Wallner schon in den ver­gangenen Jahren beste Erfah­run­gen gemacht, und so wagte sie sich jetzt an sein brandneues Stück, das erst vor einem halben Jahr er­schienen war. Die Spielleiter Stefan Kienle Gerdi Gold haben eine gute Wahl getroffen.

Theaterstück „Banditn-Bagasch": Unerwartete Leiche in Bachern

Mord und Totschlag, Huren und Zu­hälter tummeln sich im Wirtshaus „Zum hängada Hansl“. Herunterge­kommen und weit ab von der Zivilisation steht die Spelunke mit Gartentisch und Stühlen vor dem Haus allein im Wald. Eine Strohpuppe, der Hansl, hängt von einem Galgen am Haus. An der Wand des Gasthau­ses hän­gen Schuhe an Nägeln, schwarze, weiße, Frauensandalen, Pumps und Herrenschuhe - und im­mer nur linke. Des Rätsels Lösung: Der Wirt Hallimasch (Gerald Bell) und seine Frau, die Pfeiffn-Paula (Silvia Stöttner) betäu­ben ihre Gäs­te mit Ko-Tropfen, die eine seltsame Nachbarin mit Fai­b­le für Wikin­ger und Skandinavien (Marianne Lo­­singer) zusammen­braut, und rau­ben sie dann aus. Bevor sie die Op­fer dann im Wald verscharren, neh­men sie ihnen noch jeweils einen Schuh als Trophäe ab.

Tochter Lia (Amy Bradl)findet das zwar nicht gut, macht aber mit. Alles geht gut, bis der arrogante, aber sehr attrak­ti­ve Gauner Rupp von Reizker (An­ton Oswald) mit seinem dusseligen Gehilfen Pfiff (Stefan Wittkopf) auf­taucht. Mit der Dosierung des Schlaf­trunkes ist das so eine Sache und schwups ist er tot. So war das nicht geplant. Wohin jetzt mit der Leiche?

Was für eine "Banditn-Bagasch"! Die Wirtsleute bestellen bei ihrer sonderlichen Nachbarin (Marianne Losinger, Mitte) neue K.-o.-Tropfen. Links im Bild ein betäubter Gast, der alsbald entsorgt werden muss. Foto: Brigitte Glas

Diese verschwindet ge­rade noch rechtzeitig, denn schon reist der „Schlitzer-Vinz“ (Anton Hör­mann), Zuhälter und Gauner, mit seiner nervigen Rotlicht­madam, der „Trinkgeld-Resi“ (Birgit Hintermair) an. Mit dem Toten hat der noch eine Rechnung offen. Und dann taucht auch noch ein Mann auf, der dem Gauner, der soeben das Zeitli­che gesegnet hat, zum Verwech­seln ähnlich sieht. Was der eigentlich will, ist zunächst nicht klar, aber ein herr­liches Verwirrspiel beginnt. An­ton Oswald meistert die Doppelrolle brillant. Der Zwillingsbruder ist der einzige, der keinen Dreck am Ste­cken hat - und das Stück nimmt eine unerwartete Wendung.

„Banditn Bagasch“ ist ein amüsan­tes Stück, das einen launigen und kurzweiligen Abend voller Span­nung beschert. Als „ländliche Komö­die“ angekündigt, ist sie weit ent­fernt von einem seichten Bauernschwank.

Theater "Banditn-Bagasch" in Bachern: Termine und Tickets