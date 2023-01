Eine Sage erzählt, wie die Burg von Bachern im Erdreich versank

Plus Einst lag die Burg außerhalb des Dorfes Richtung Ried. Später wurde bei der Kirche ein repräsentatives Schloss gebaut. Auch davon sind nur noch Reste übrig.

Wer durchs Wittelsbacher Land wandert, stößt immer wieder auf die Überreste alter Befestigungsanlagen, seien es die uralten Keltenschanzen oder aber die Burgställe, an denen einst Burgen standen. Eine davon ist der Burgstall zwischen Bachern und Ried, der auf einem kurzen Spaziergang vom Dorf aus gut erreichbar ist. Um ihn rankt sich eine alte Sage.