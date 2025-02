Eine Wanderung auf den Spuren der Kelten

Im Heilachwald folgen Wanderer den Spuren der Kelten, die viele Menschen faszinieren. Eine Viereckschanze aus alter Zeit wurde vor einigen Jahren zu einem archäologischen Highlight gemacht, das auch für Laien spannend ist.

Wanderung im Wald zwischen Bachern und Ried

Auf der Wanderung, die an der Kurve zwischen Bachern und Ried beginnt, kommen Spaziergänger zunächst bergauf zur spätkeltischen Viereckschanze. Über die Funktion solcher Anlagen wird bis heute diskutiert. Heute glaubt man in ihnen die Fortsetzung der Tradition der hallstattzeitlichen Herrenhöfe erkennen zu können, die ein politisches und administratives, wohl auch kultisches Zentrum für die bäuerlichen Siedlungen darstellte.

Als Bebauung kann man sich Pfostenbauten, Speicher und Grubenhäuser vorstellen. Der Hauptbau befand sich in der Regel gegenüber der Toranlage, die wohl aus einem Torturm und einer Holzbrücke über den um die Anlage führenden Graben bestand. Ein Palisadenzaun schützte die Anlage. Die weitere Innenbebauung war an den Rand gerückt, so dass ein freier Innenhof entstand. 2020 wurde die Anlage im Heilach durch die Forstbehörde mit Revierleiter Nico Bonanni und mit Unterstützung von Kreisheimatpfleger Dr. Hubert Raab wieder sichtbar und zu einem archäologischen Highlight gemacht.

Der Waldweg auf dem Höhenrücken nach Westen führt in die Zone der hallstattzeitlichen Grabhügel (800 bis 500/450 v. Chr.). Die Bevölkerung zählte zu den Kelten. Sie bildeten keinen einheitlichen Staat, sondern unterschieden sich in zahlreichen regionalen Gruppen. In unserer Gegend überlappte sich ein östlicher und ein westlicher Hallstattkreis. Der westliche Hallstattkreis ist vor allem durch befestigte Höhensiedlungen und die großen Fürstengrabhügel wie das Großgrab des Keltenfürsten von Hochdorf bekannt geworden, dem umfangreiche Handelsbeziehungen in den Mittelmeerraum zu den Griechen und Etruskern nachgewiesen werden konnten.

Icon Vergrößern Auf den Spuren der Kelten: Eine Begräbnisszene nach Situlen von Certosa und Asparn. Foto: Hubert Raab Icon Schließen Schließen Auf den Spuren der Kelten: Eine Begräbnisszene nach Situlen von Certosa und Asparn. Foto: Hubert Raab

Während Siedlungen der Hallstattzeit bei uns bisher kaum gefunden wurden, findet man ihre Grabhügel im Landkreis Aichach-Friedberg recht oft. Es sind kleine Nekropolen von wenigen Gräbern, aber auch große Friedhöfe mit bis zu 260 Grabhügeln bei Todtenweis-Sand.

Die Nekropole im Heilachwald umfasst noch 72 Grabhügel, von denen 27 ausgegraben wurden. Die dabei gemachten Funde, darunter bemalte und graphitierte Keramik, ein geripptes Bronzearmband, ein Bronzekessel, Gewandfibeln, Messer, Pfeil und Lanzenspitzen aus Eisen sowie Beschlagteile eines Wagenrades finden sich heute im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg, in der Archäologischen Staatssammlung in München mit Zweigstelle Wittelsbacher Museum in Aichach und im Museum im Wittelsbacher Schloss in Friedberg. Manches blieb aber auch bei den Ausgräbern und ist heute verschollen.

Hügelgräber erzählen von der Kultur der Kelten

Bei der Bevölkerung muss man von einer gesellschaftlichen Differenzierung ausgehen, wohl von einer Dreiklassengesellschaft. Die beiden oberen Klassen, die aus dem „Adel“ und den Grund- und Hofbesitzern bestanden, wurden in Grabhügeln bestattet, die untere soziale Schicht findet sich in einfachen Brandgräbern zwischen und neben den Hügelgräbern, aber auch in einfachen Friedhöfen wie in Friedberg-Süd. Der Leichnam wurde in einer hölzernen Grabkammer in der Westhälfte aufgebahrt. Bei Brandbestattungen, die im 8. und 7. Jahrhundert vorherrschten, wurde dort die Asche ausgestreut. In der Mitte der Kammer standen ganze Geschirrsätze aus Ton, reich verzierte Teller, Schalen und Schüsseln. Frauen wurden mit ihrem Schmuck bestattet, Männer manchmal mit ihren Waffen. Als Statussymbol erhielt ein Anführer einen vierrädrigen Wagen mit ins Grab.

Icon Vergrößern Ein hallzeitlicher Grabhügel findet sich nahe dem Seewieshof. Foto: Hubert Raab Icon Schließen Schließen Ein hallzeitlicher Grabhügel findet sich nahe dem Seewieshof. Foto: Hubert Raab

Beschlagteile eines Wagenrades weisen auch im Heilach auf ein Wagengrab hin. Über der Grabkammer wurde der Erdhügel aufgewölbt. Als Einfassung fanden die Ausgräber nicht selten einen Kreisgraben oder einen Steinkranz. Zumindest in der obersten Klasse fand ein umfangreicher Totenkult statt, vergleichbar den in der antiken Literatur überlieferten Totenfeiern und –spielen, in der Regel verbunden mit Opfern. Große Bronzekessel (Situlen) und dazugehörige Trink- und Schöpfgefäße zeugen von Trinkgelagen, wohl mit berauschenden Getränken. Auch im Heilach deutet ein Bronzekessel auf diese Zeremonien hin. Auf Situlen von Certosa und Asparn sind Bräuche des Totenkults abgebildet, der Gang zum Begräbnis mit Urne, Holz für den Scheiterhaufen und einer Situla mit Getränken, ein Tieropfer und ein Trinkgelage.

Die Wanderung führt zwischen dem großen Grabhügelfeld hindurch wieder zurück zur Viereckschanze und zum Ausgangspunkt an der großen Kurve der Staatsstraße zwischen Bachern und Ried. Wegstrecke: 4,1 Kilometer

Das Buch Diese Wanderung ist dem Buch „Sonntagswandern im Wittelsbacher Land“ von Gabriele und Dr. Hubert Raab entnommen. Preis 24,80 Euro, 190 Seiten, erschienen im Wißner-Verlag, Verkauf über die Buchhandlungen in Aichach (Rupprecht), Friedberg (lesenswert) und Mering (Platzbecker) sowie über das Landratsamt Aichach-Friedberg.