Friedberg-Bachern

vor 34 Min.

Im Porträt: So trainiert der Friedberger Judoka Ben Stelzer

Plus Ben Stelzer gehört zu den erfolgreichsten Judokämpfern der Sportfreunde Friedberg. Für den Kampfsport gibt der 15-Jährige aus Bachern eine andere Sportart auf.

Von Marlene Volkmann

In einer Reihe knien alle auf dem Boden, auf Kommando verbeugen sich die erschöpften Jugendlichen und Erwachsenen. In der Turnhalle der Vinzenz-Pallotti-Schule in Friedberg wird dreimal die Woche trainiert – und zwar Judo. Alle tragen die gleichen dicken Jacken und Hosen, an denen sich die Sportler und Sportlerinnen gegenseitig zerren, sobald der Kampf beginnt. Mit dabei ist auch Ben Stelzer aus Bachern. Er gehört zu den besten Judoka der Sportfreunde Friedberg.

