Osterkrippe in Bachern – lebt der traditionelle Brauch wieder auf?

Die Tradition der Passionskrippen geht bis ins Mittelalter zurück, wo sie ebenso aufwendig gebaut wurden wie Weihnachtskrippen. In der heutigen Zeit kennt man diese kaum noch – das könnte sich jetzt ändern.

In der Pfarrkirche St. Georg in Bachern sind bis zum 16. April zwei traditionelle Tiroler Passionskrippen zu betrachten. Helmut Mühlbauer, Mitglied des Pfarrgemeinderats von St. Georg, kümmerte sich um Organisation und Gestaltung. "Ich interessiere mich bestimmt schon 20 Jahre für Krippen" sagt er, dadurch lebt er seine Kreativität und Bastellust aus.

Im Vergleich zu der Weihnachtskrippe beschäftigt sich die Osterkrippe allerdings mit Ereignissen rund um Leiden und Tod: Jesu Leidensweg von Palmsonntag bis Ostermontag. Es werden also klassische Szenen wie das letzte Abendmahl, oder die Kreuzigung Jesu bildlich veranschaulicht. Erst mit der Auferstehung nehmen die tragischen Szenen eine hoffnungsvolle Wendung. Diese Ausstellung ist etwas Besonderes, denn der Brauch von Osterkrippen ist schon lang nicht mehr gang und gäbe.

Tatsächlich waren die Passionskrippen im 18. und 19. Jahrhundert in Südeuropa noch weit verbreitet. Diese Art von Veranschaulichung der biblischen Geschichte war früher besonders wichtig, da nicht jeder lesen konnte. Auch in Tirol und Südtirol haben diese eine lange Tradition bis ins Mittelalter zurück. Als jedoch Österreich 1809 den Krieg gegen Napoleon verliert, wird der Brauch verboten und die Osterkrippen verschwinden aus den Kirchen. Dadurch bildet sich aber eine neue Tradition: Nun malen und basteln die Bürger selbst Figuren und platzieren diese in kleinen Krippen in ihrem Zuhause.

Bacherner Passionskrippe mit viel Liebe zum Detail

Für die Ausstellung in Bachern stellt Mühlbauer die von einem österreichischen Künstler gebastelten Figuren aus Pappe zur Verfügung. Er verbrachte zwei Wochen mit der detailgetreuen Gestaltung der Abbildungen, welche nun eingebettet in einer riesigen Landschaft zu bestaunen sind. Mühlbauer betont, wie wichtig die umfangreiche Kulisse der Figuren ist, denn erst diese verleiht dem Ganzen den großen Eindruck. Für die Stadtpfarrkirche St. Jakob in Friedberg fertigt er im Moment ein Heiliges Grab, auch hier ist er überzeugt: "Heilige Gräber waren früher auch ein weitverbreiteter Brauch, die kommen auch wieder!"

Obwohl sich die Osterkrippe im Gegensatz zu der Weihnachtskrippe mit tragischen Themen auseinandersetzt, ist der eher emotionale Prozess dahinter umso wichtiger. Helmut Mühlbauer glaubt, dass die Leute sich gerne damit auseinandersetzen und sie neben dem Interesse des bloßen Anschauens auch offen für die herbeigeführten Gedankenprozesse sind. Ob diese biblische Veranschaulichung von Ostern aber für jüngere Kinder geeignet ist, sieht er kritisch: "Ich möchte nicht, dass Kindergartenkinder das Leiden sehen." Die jährlichen Ausflüge, welche er mit diesen zu der Weihnachtskrippe macht, finden zur Osterkrippe jedenfalls nicht statt.

Osterkrippen locken Besucher in die Kirchen

Mühlbauer ist der festen Überzeugung, dass der Brauch wieder auflebt und die Osterkrippen Besucher in die Kirche locken werden. Und auch in einigen anderen Orten in der Umgebung, wie beispielsweise Mering oder Windach, waren die Krippen in den letzten Jahren wieder zu finden.