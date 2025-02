Storch in Bachern ist zurück - und fühlt sich direkt wie zu Hause

Glücksgefühle in Bachern! Seit kurzem besetzt ein Storch das Nest im Friedberger Ortsteil Bachern, das Experten der Lechwerke erneuert hatten. Der Einflug erfolgte vier Wochen früher als die Jahre zuvor. Nach Ansicht des Bacherner Storchenvaters Ignaz Mayr, auf dessen Grundstück der Mast mit dem Horst steht, dürfte es ein angestammter Storch sein, weil er gleich am ersten Tag wie ein Vertrauter den kleinen Misthaufen der Hühner und Enten aufsuchte und nach dem Rechten sah. Ignaz Mayr wörtlich:“Der is da wia dahoam!“ Nach Statur und Schnabelgröße dürfte es das Männchen sein, das nun auf die Partnerin wartet. (AZ)

