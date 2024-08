Unbekannte brechen in Kindergarten in der Steckstraße ein

In Bachern sind Unbekannte in einen Kindergarten eingebrochen. Laut Polizei kam es zu dem Vorfall in der Stecktraße zwischen Donnerstag und Montag. Unbekannte brachen die Tür auf und suchten offenbar im Gebäude nach Wertgegenständen.

Bei dem Einbruch wurde nichts entwendet, mehrere Türen wurden allerdings beschädigt. Die Polizeiinspektion Friedberg bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)