Badeverbot für Afrasee 2 in Friedberg aufgehoben

Das Badeverbot am Afrasee 2 in Friedberg wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Das teilt das Landratsamt Aichach-Friedberg mit. Die Proben, die das Gesundheitsamt nach der Überschreitung der Grenzwerte für E.coli-Bakterien und Enterekokken am 25. Juli an drei Stellen aus dem Afrasee 2 entnommen hat, wurden bakteriologisch nicht beanstandet. Dies teilte das Labor des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit soeben mit. Nach wie vor wird am Afrasee 2 aufgrund des Nachweises des Blaualgen Cyanobakteriums Tychonema vom Baden mit Kleinkindern und Hunden abgeraten. Die Seen im Landkreis Aichach-Friedberg werden turnusgemäß im August wieder auf ihre Wasserqualität überprüft. (AZ)

