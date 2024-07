Badeverbot für Afrasee in Friedberg

Eine Überschreitung der Grenzwerte für „Escherichia coli und intestinale Enterokokken“, sogenannte Fäkalbakterien, wurde in der Wasserprobe aus dem Afrasee 2 in Friedberg festgestellt. Die Probe hat das Gesundheitsamt am Montag entnommen, heute am 24.07.2024 wurde das Laborergebnis vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit übermittelt.

Enterokokken sind Fäkalbakterien und können beim Menschen Magen-Darm-Erkrankungen, Infektionen von (Schürf-)Wunden und bei immungeschwächten Personen auch ernstere systemische Infektionen hervorrufen. E.coli-Bakterien kommen natürlicherweise im menschlichen und tierischen Darm vor. Einige krankmachende Stämme dieses Bakteriums gehören allerdings nicht zur normalen Darm-Flora des Menschen. Sie sind Auslöser einer Darminfektion (Enteritis).

Eine Ursache für die Überschreitung der Grenzwerte ist aktuell nicht ersichtlich. Für den Afrasee 2 in Friedberg gilt ab sofort ein Badeverbot. Das Badeverbot gilt bis auf Weiteres und kann erst aufgehoben werden, wenn die Grenzwerte im Badewasser sinken. Eine Nachuntersuchung des Sees wird umgehend erfolgen. Wenn es wärmer wird, ist jedoch eher zu befürchten, dass die Belastung zunächst steigt, da sich die Bakterien vermehren.

Ende Juni hatte das Landratsamt im Afrasee 2 zudem noch eine Belastung mit giftigen Blaualgen festgestellt. Im Uferbereich waren rötlich-braune Verklumpungen aus Pflanzenresten zu sehen. Das Labor des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hatte damals das Cyanobakterium nachgewiesen.