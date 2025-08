Bäcker Knoll spendet an Museum

Immer wenn Bäckermeister Hansjörg Knoll in sein Horn blies, liefen die Besucher des Altstadtfestes am Stand der Friedberger Landbrot-Bäckerei zusammen, um das Glücksrad zu drehen. Süße Backwaren lockten; als Hauptpreis sorgte eine Torte mit Friedberger Stadtansicht für leuchtende Augen bei den großen und kleinen Gewinnern. Fast 1000 Euro kamen so beim Glücksraddrehen zustande. Hansjörg Knoll stockte den Betrag auf 1500 Euro auf und spendete die Summe dem Museum im Wittelsbacher Schloss für Ankäufe. Voller Stolz überreichte er Bürgermeister Roland Eichmann und Museumsleiterin Dr. Alice Arnold-Becker im Museum den Scheck. Beide zeigten sich sehr dankbar für dieses Engagement, durch das im Lauf der vergangenen Altstadtfeste insgesamt bereits die beträchtliche Summe von rund 15.000 Euro an Spendengeldern für das Museum zusammengekommen ist. (AZ)

