Friedberg

18:00 Uhr

Bahn bestätigt Aus für 15-Minuten-Takt der Paartalbahn: Politik macht Front

Plus Wegen Überlastung des Augsburger Hauptbahnhofs bleibt die Paartalbahn auf der Strecke. Oder gibt es doch noch Hoffnung? Nächste Woche findet ein Gespräch statt.

Von Ute Krogull

Der Augsburger Hauptbahnhof kommt im Zuge des Ausbaus der Bahnstrecke Ulm-Augsburg an seine Kapazitätsgrenzen, gab die Deutsche Bahn diese Woche bekannt. Auf Nachfrage bestätigte die DB unserer Redaktion: Der 15-Minuten-Takt Augsburg-Friedberg steht deshalb vor dem Aus. Erst kürzlich hatte CSU-Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko unter Berufung auf das bayerische Verkehrsministerium bekräftigt, der Takt sei gesichert. Was sagen er und andere Politiker, Politikerinnen und Bahn-Aktivisten zu der schlechten Nachricht und wie wollen sie das Angebot retten? Landrat Klaus Metzger hat bereits etwas unternommen.

Metzger untermauerte diese Woche in seinem Schreiben an den bayerischen Bahnchef Klaus-Dieter Josel die Bedeutung des Viertelstundentakts für die Region. Auch der Landkreis habe sein Regionalbuskonzept darauf abgestimmt. Er bat, so schnell wie möglich über die Entwicklungen sowie die Auswirkungen auf die Paartalbahn und die Bahnstrecke Augsburg-Mering persönlich informiert zu werden - mit Erfolg. Nächste Woche kommt es zum Gesprächstermin im Landratsamt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

