Bahnhofstraße für Fußgänger geöffnet

Die Bahnhofstraße in Friedberg wird bald wieder geöffnet. Im Bereich des Kriegerdenkmals kommt es aber weiterhin zu Behinderungen für Fahrzeuge.

Von Mittwoch, 31. August an, ist die Friedberger Bahnhofstraße für Fußgängerinnen und Fußgänger wieder durchgängig geöffnet. Das veranlasste 2. Bürgermeister Richard Scharold am Dienstag bei einer Baustellenbesprechung. Der Fußweg auf der Ostseite der Straße wird dafür geöffnet, für Fahrzeuge ist die Durchfahrt aber weiterhin gesperrt.

Von Donnerstag, 1. September, an wird außerdem die Zufahrt zum Stadtgraben in westlicher Richtung hergestellt. Während dieser Arbeiten ist, vorübergehend die Bauernbräustraße in beide Richtungen befahrbar. (AZ)