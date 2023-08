Bald startet der Friedberger Musiksommer 2023: Programm, Termine, Tickets

Von 30. August bis 3. September erklingen Werke von Barock bis Jazz, für Kinder und Kenner beim Friedberger Musiksommer. Hier alles Wichtige im Überblick.

Musik kennt keine Grenzen – der Große Saal im Wittelsbacher Schloss schon. Und so ist die "Nachtmusik" am Donnerstag des Friedberger Musiksommers bereits ausverkauft. Doch für Freunde von Klassik und Jazz ist zwischen 30. August und 3. September trotzdem ausreichend Programm geboten. Aktuell laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. 32 Musikerinnen und Musiker werden zu Gast sein. Besonderer Tipp der "Bürger für Friedberg", die das Festival organisieren, ist das Familienkonzert am Samstagnachmittag mit freiem Eintritt für Kinder.

Das Programm beim Friedberger Musiksommer 2023

Mittwoch, 30. August, 19.30, Rothenberghalle : Jazz-Konzert. Die Friedberger All-Stars werden verstärkt mit Streichern, Oboe, Flöte und einer Sängerin. Auf dem Programm stehen Klassiker des Jazz und vier neue Arrangements exklusiv für den Musiksommer .

Nachtmusik im Schloss – ausverkauft. Freitag, 1. September, 19.30 Uhr, Kirche St. Jakob : Zauber des Barock … und ein Meisterwerk Beethovens. Auch in diesem Jahr kommen Stars der Klassikszene nach Friedberg . Aufgeführt werden: Antonio Vivaldi : Concerto g-moll für zwei Violinen, zwei Celli und Orchester, G.F. Händel: Aria „Sweet Bird“ aus L'Allegro , il Penseroso ed il Moderato 55, Johann Sebastian Bach : Brandenburgisches Konzert Nr. 6 B-Dur, Ludwig van Beethoven : Septett Es-Dur, op. 20.

Samstag, 2. September, 15 Uhr, Rothenberghalle : Kinderkonzert "Träum mit mir – Eine Peter-Pan-Geschichte". Musik für Kinder ist Festival-Leiter Karl-Heinz Steffens und den Organisatoren sehr wichtig. Im Kinderkonzert spielen Schauspielerin Nadine Schori , Sopranistin Anne Steffens und Musiksommer-Ensemble-Mitglieder die Peter-Pan-Geschichte. Eintritt ist für Kinder frei.

Hier gibt es Tickets für den Friedberger Musiksommer 2023

Vorverkauf: Telefon 0821/609299, per E-Mail: info@friedberger-musiksommer.de

