Ball der Junggebliebenen in der Max-Kreitmayr-Halle

Bei Ball der Junggebliebenen der Stadt Friedberg durfte der Tanzclub Friedberg wieder entscheidend mitgestalten. Gestartet wurde mit der Polonaise durch den Saal, die mit der Überreichung einer Rose für jede Dame endete. Musikalische Begleitung erfolgte durch die sechsköpfige Band „Star People“, die mit toller Tanzmusik den Nachmittag und Abend umrahmte. Den ersten Programmpunkt gestaltete die neu gegründete Inklusionsgruppe mit all den bereits gelernten Tanzschritten unter Anleitung der Ehepaare Bolleininger und Langer. Es war förmlich zu spüren mit welcher Begeisterung und Lebensfreude diese Gruppe dabei agiert. Ihren flotten Showtanz zeigten nach ein paar Tanzrunden die D`Queens und bewiesen erneut, was mit viel Fleiß und Freude entstanden ist. Danach wurde das Publikum mit der Formation des Tanzclubs in den Bann gezogen, die eine stimmige Choreographie mit den Tänzen Cha Cha Cha, Rumba, Jive und ganz neu im Programm Paso Doble aufs Parkett legten.

