Bauarbeiten in Münchner Straße und Wiffertshauser Straße starten

Ab Montag sind Teile von Münchner Straße und Wiffertshauser Straße für den Verkehr gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert, Busse nehmen Ausweichrouten.

Die ersten Vorarbeiten laufen bereits, ab Montag ist es dann soweit: Teile der Münchner Straße und der Wiffertshauser Straße werden für den Durchgangsverkehr gesperrt. Fünf Wochen sollen die Sanierungsarbeiten dauern, für den 8. September ist die Freigabe des Streckenabschnitts geplant.

Gesperrt werden die Münchner Straße zwischen Ludwigstraße und Frühlingstraße sowie die Wiffertshauser Straße zwischen Ludwigstraße und Ekherstraße. Weiterhin möglich ist das Abbiegen von der Ludwigstraße in die Aichacher Straße sowie von der Münchner Straße in die Bahnhofstraße. Umleitungen sind ausgeschildert, sie führen über B300, Chippenham-Ring und Bressuire-Ring. Anliegerinnen und Anlieger können während der Bauarbeiten weiterhin zu ihren Grundstücken fahren. Ausnahme sind drei Tage am Ende der Sanierungsarbeiten.

Busverkehr wird während Bauarbeiten in Friedberg umgeleitet

Der Busverkehr muss aufgrund der Bauarbeiten umgeleitet werden. Dabei fahren die Linien 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 und 2010 über die Jahnstraße, in der während der Bauarbeiten ein absolutes Halteverbot besteht. Trotz der Sperrung plant der AVV, den Takt weitgehend einzuhalten.