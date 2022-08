Bauarbeiter rauchen in Friedberg einen Joint

Eine Zeugin meldet am Samstag, dass zwei Bauarbeiter in Friedberg einen Joint rauchen.

Die Zeugin hatte am Samstagnachmittag beobachtet, dass die beiden Bauarbeiter auf einer Baustelle in Friedberg-Süd einen Joint geraucht hatten. Sie rief die Polizei in Friedberg an. Eine Streife fuhr zur Baustelle. Die beiden Arbeiter konnten durch die Einsatzkräfte ausfindig gemacht werden. Bei der Durchsuchung der beiden 24-jährigen Männer wurden noch kleinste Mengen an Marihuana und Kokain aufgefunden. Die Männer müssen sich nun wegen des Besitzes von Betäubungsmittel verantworten. (AZ)