Friedberg

18:00 Uhr

Bauhof kostet jetzt fast 34 Millionen: Wann steigt Friedberg aus?

Plus Seit Herbst kam es zu einer weiteren Steigerung um über zehn Prozent. Im Stadtrat mehren sich kritische Stimmen, doch vorerst wird die Planung fortgeführt. Gibt es Einsparpotenziale?

Von Thomas Goßner Artikel anhören Shape

Der neue Bauhof am Lueginsland kommt immer teurer. Wurden die Kosten im Herbst noch mit knapp 30 Millionen Euro veranschlagt, so sind es inzwischen schon fast 34 Millionen. Kann und will sich Friedberg das leisten? Darüber diskutierte der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung zweieinhalb Stunden lang. Die finale Entscheidung fällt dennoch erst im Rahmen der Haushaltsberatung.

