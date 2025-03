Baumschnittkurs der Blumen- und Gartenfreunde Friedberg

Mitte März fand auf der Streuobstwiese der jährliche Baumschnitt durch die Blumen- und Gartenfreunde Friedberg statt. 20 Mitglieder des Vereins packten fleißig mit an, so konnten die 80 Bäume fachgerecht geschnitten werden. Der jährliche Schnitt ist eine wichtige Pflegemaßnahme, um die Bäume vital zu halten. Im Vergleich zum Baumschnittkurs, der Ende Februar an jungen Bäumen stattfand, ging es dieses Mal um die Verjüngung und Erhaltung der meist älteren Bäume.

Der Verein für Blumen- und Gartenfreunde Friedberg hat mit seinen drei zertifizierten Gartenpflegern, Anton Meier, Bettina Deponte und Claudia Schmid, sehr viel Fachwissen in den eigenen Reihen vorzuweisen. Ein aktives Vereinsleben wird großgeschrieben. Es gibt eine eigene Gartenzeitung und monatliche Aktionen, zum Beispiel Baumschnittkurse, Samen- und Pflanzentauschbörsen, Feste, Vorträge und Ausflüge. Wenn Sie mehr über den Verein erfahren möchten, schauen Sie gerne auf die Homepage unter: www.gartenfreunde-friedberg.de.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.