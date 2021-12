Friedberg

12:53 Uhr

Baustelle Bahnhofstraße geht in die Winterpause

Plus Bis zum Frühjahr ruhen jetzt die Arbeiten an der Friedberger Bahnhofstraße. Wie die Stadt die Geschäftsleute unterstützt.

Die Baustelle in der Friedberger Bahnhofstraße in Friedberg ist in die Winterpause gegangen, die Arbeiten sind nun vorübergehend eingestellt. Zuletzt wurden Asphaltprovisorien auf der Ost- und Westseite sowie eine Verbindung auf Höhe der Stadtmauer fertiggestellt und entsprechend gesichert, sodass diese Bereiche in der Winterzeit bestmöglich begehbar sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen