Bayerns Beste kommt auch in diesem Jahr aus Friedberg

Bei der Abifeier der Beruflichen Oberschule Friedberg gibt es eine besondere Auszeichnung für Cora Burkhard, die eine herausragende Leistung ablieferte.

Auch an den Schulen ist der normale Alltag zurück. So konnte die Leiterin der Beruflichen Oberschule Friedberg, Hermine Scroggie, endlich wieder allen 497 Absolventinnen und Absolventen persönlich in der festlich dekorierten und voll besetzten Aula gratulieren. 380 davon haben die Fachhochschulreife, 117 die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife erlangt.

Die jeweils Jahrgangsbesten jeder Ausbildungsrichtung wurden für ihre besonderen Leistungen geehrt. Über ein Präsent des Elternbeirats durften sich freuen: Christina Ammler, Nele Baumgärtner, Laura Bayer, Simon Beck, Cora Burkhard, Felix Durner, Finja Kober, Julian Müller, Tobias Mutsuddi, Simon Olczyk, Marlen Schamberger und Mirjam Zedlitz. Und dass Lernen unter Pandemiebedingungen nicht nur zu sehr guten, sondern sogar herausragenden Ergebnissen führen kann, hat auch in diesem Jahr wieder eine Schülerin der FOS/BOS Friedberg bewiesen: Einen Sonderpreis der Landeselternvereinigung erhielt Cora Burkhard, die in der Fachrichtung Gesundheit der 13. Klasse den bayernweit besten Schnitt erzielte.

Musikalisch begleitet wurden die Zeugnisverleihungen, die aufgrund der hohen Anzahl von Abiturientinnen und Abiturienten in fünf Schichten stattfanden, durch ein vierköpfiges Streichquartett bestehend aus zwei Abiturientinnen und deren Schwestern. Im Anschluss daran gab es Grußworte des Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko, ein digitales Grußwort des Landrats Klaus Metzger sowie vom Elternbeirat und der Schülermitverwaltung.

Alle Redner würdigten die Leistungen der Schülerinnen und Schüler, die durch zwei Jahre Pandemiebetrieb massiv beeinträchtigt worden seien und dennoch zu einem erfolgreichen Abschluss gelangen konnten, ganz im Sinne des chinesischen Philosophen Laotse, unter dessen Motto die Feier stand: "Beginnen ist Stärke, vollenden können ist Kraft." Peter Tomaschko erinnerte auch noch einmal daran, wie groß die Herausforderungen für die Schulleitungen waren. Oft habe man erst am Freitagnachmittag durch ein kultusministerielles Schreiben erfahren, welche neuen Regelungen bereits am Montag umgesetzt werden mussten.

Den Schülersprechern war es hingegen ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass und wie viele außerunterrichtliche Aktionen der überaus engagierten SMV in diesem Jahr wieder möglich gewesen seien, um den Schülerinnen und Schülern den Schulalltag zu versüßen. Deren absolute Krönung sei auf jeden Fall die "Open Mind Night" gewesen, die vom "Schule ohne Rassismus"-Team im Februar auf die Bühne gebracht wurde und deren Feier von Vielfalt und Toleranz das Publikum begeisterte.

Ähnliche Töne schlug auch die Schulleiterin an. Hermine Scroggie machte den Absolventinnen und Absolventen in ihrer Rede zudem Mut. Sie hätten sich nicht nur erfolgreich durch das letzte Jahr gekämpft, mit Masken und Tests, hohen Krankenständen und der Schwierigkeit, den verpassten Stoff in kurzer Zeit nachholen zu müssen, sondern sie hätten auch die nötigen Kompetenzen erworben, um sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen: Neben Pandemie, Klimaerwärmung und Krieg seien der Kampf gegen Lüge und Demagogie und der Einsatz für die Demokratie entscheidend für die junge Generation. (AZ)