Friedberg

vor 33 Min.

Behält Friedberg seine "Wohlfühloase" am Marienplatz?

Plus Der Bauausschuss des Stadtrats diskutiert über die probeweise Sperrung zwischen Rathaus und Brunnen. Das Ergebnis fällt klar aus.

Von Thomas Goßner Artikel anhören Shape

Die "Wohlfühloase" am Friedberger Marienplatz hat ein überwiegend positives Echo gefunden - nicht nur bei Passantinnen und Passanten, sondern auch bei Behörden und Fachstellen. Wie soll es also weitergehen nach der probeweisen Sperrung zwischen Brunnen und Rathaus? Darüber diskutierte der Bauausschuss des Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen