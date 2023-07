Bei 30 Grad in Uniform oder am Bratspieß: Wie hält man das aus?

Plus Die Hitze beim Altstadtfest ist drückend. Wir haben bei Stadtwache, Spießbraterei, einer Mutter und dem Roten Kreuz nachgefragt.

Es ist kein Ansturm, aber tröpfchenweise gehen Menschen an die öffentlichen Wasserspender, die die Stadt installiert hat. Denn es ist heiß auf dem Altstadtfest an diesem Tag: Über 30 Grad zeigt das Thermometer, Schatten ist ein begehrtes Gut. Mitunter hört man bei Veranstaltungen: "Komm wir gehen, hier ist mir zu viel Sonne." Abhalten lassen wollen sich Besucherinnen und Besucher sowie Aktive nicht vom Altstadtfest-Spaß.

In der Spießbraterei wird Deftiges serviert, an fünf Grills brät das Fleisch. "Das spürt man natürlich schon hinter dem Tresen", berichtet Michael Böhler, der gerade Dienst hat. "Die Arbeit ist zwar anstrengend, aber es geht schon." Eine Klimaanlage gibt es nicht, Böhler weiß sich aber anders zu helfen. "Weite Kleidung hilft auf jeden Fall gegen die Temperaturen."