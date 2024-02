Bei Autounfall in Friedberg werden Mutter und zweijährige Tochter verletzt

Eine Frau übersieht in Friedberg ein Auto beim Abbiegen - und es kommt zum Unfall. Dabei werden eine Mutter und ihr Kind verletzt.

Bei einem Autounfall in Friedberg kam es am Samstag, 3. Februar, zu Verletzten. Eine 78-jährige Fahrzeugführerin wollte um 12.45 Uhr am Gerstenfeld nach links auf die Wulfertshauser Straße abbiegen. Zeitgleich befuhr eine 32-jährige Mutter mit ihrem Pkw und ihrem zweijährigen Kind im Fahrzeug die Wulfertshauser Straße.

Verletzte bei Autounfall in Friedberg

Bei dem Abbiegevorgang übersah die 78-jährige Frau die vorfahrtsberechtigte Autofahrerin und es kam zur Kollision. Bei dem Unfall verletzten sich sowohl die Mutter als auch das zweijährige Kind leicht und mussten vorsorglich ins Krankenhaus verbracht werden. Der Pkw der Unfallgeschädigten musste durch den Abschleppdienst abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 9000 Euro geschätzt. (AZ)