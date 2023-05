Bei dieser Musik entstehen Bilder im Kopf

Die Friedberger Jugendkapelle und das Blasorchester der Konradin-Realschule geben eine gemeinsame Matinee zum Muttertag in der Max-Kreitmayr-Halle.

Das Lampenfieber der Akteure war in der gut besuchten Max-Kreitmayr-Halle vor rund 200 Zuhörern schnell verflogen. Die 50 Musiker und Musikerinnen der Konradin-Realschule unter Leitung von Andreas Bolleininger und die von Andreas Thon geführte Friedberger Jugendkapelle bescherten beim Muttertagskonzert den Gästen einen vergnüglichen musikalischen Vormittag. Nach einem kleinen Sektempfang in der Halle spielten die jungen Musikerinnen und Musiker zur Freude der vielen Zuhörer.

Zu Recht bekamen die beiden Orchester jede Menge Applaus und der zeigte, dass sich der Einsatz der Lehrer und Dirigenten offensichtlich lohnt. Durch das vielseitige Programm führten Ensemblemitglieder, immer entsprechend der nächsten Stücke: mal witzig oder ernst, vielversprechend und hoffnungsvoll.

Junge Musiker präsentieren vielseitiges Programm

Auf dem vielseitigen Programm stand auch der "Wellerman", ein neuseeländischer Shanti-Song aus dem 19. Jahrhundert, der erst vor Kurzem in einer Interpretation des jungen Schotten Nathan Evans wochenlang die Charts beherrschte. Das Lied erzählt von den Versorgungsschiffen, die nach ihren Besitzern, den Gebrüdern Weller benannt waren und Waren für die an den Küsten arbeitenden Walfänger brachten, die oftmals mit Tee, Zucker und Rum statt mit Geld entlohnt wurden. Die Nachwuchsmusiker meisterten das prima.

Freilich entstehen beim Musikhören nur dann Bilder im Kopf, wenn es auch entsprechende akustische Vorlagen gibt. Und die lieferten sowohl das Nachwuchsorchester als auch das Ensemble der Konradiner, die sich auf der gedachten Bühne drängten. Von einer Melodie aus dem Musical "Eiskönigin", gespielt von der Jugendkapelle, über Filmmusik aus James Bond vom Schulblasorchester bis zu Beatles-Songs - die Instrumentalistinnen und Instrumentalisten landeten damit direkt in den Herzen des zahlreichen Publikums.

Friedbergs Musiknachwuchs ist gut ausgebildet

Wohin eine gute Ausbildung führen kann, zeigte dann das Zusammenspiel der beiden Gruppen. Der Komponist Thomas Doss liebt die Klassik, aber gleichzeitig auch Jazz, die Folklore und die Moderne. Alles Vorlieben, die er in seinen Kompositionen für Sinfonisches Blasorchester ausleben kann. Gespielt wurde das schwungvolle "Gansta" und noch eine Interpretation von "Rollin`in the deep" von Adele. Als Zugabeerklang noch von den Jonas Brothers das Stück "Suckers". Dafür gab es langen Applaus für die jugendlichen Musiker und Musikerinnen. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass Musizieren auch in der heutigen Zeit einen hohen Stellenwert hat.