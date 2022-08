Bei dieser Musik singt das ganze Publikum mit

Plus Susi Raith & die Spießer sorgen mit Volksmusik, Rock und Pop für einen Abend mit lebensbejahenden und erfrischenden Liedern im Friedberger Schlosshof. Dem Charme und Witz der Oberpfälzer kann keiner widerstehen.

Bereits die Begrüßung der Gastgeberin Sonja Weinfurtner im Wittelsbacher Schloss machte klar, dass der Abend alles andere als langweilig werden sollte. Das Mikro war nämlich bereits auf die Sängerin Susi eingestellt und so hoch, dass die Schlossmanagerin sich auf Zehenspitzen stellen musste, um ihr "Dieser Abend wird alles andere als spießig, er wird griabig" vorzubringen und damit die Band des Abends, Susi Raith & die Spießer, vorzustellen.