Bei ihrem Ball tanzen die Junggebliebenen zu flotter Musik

Tanzmusik von der Klaus-Hörmann-Band sorgt am Sonntagnachmittag für Stimmung in der Friedberger Max-Kreitmayr-Halle.

Der Saal in der Max-Kreitmayr-Halle war gut gefüllt beim Ball der Junggebliebenen am Sonntagnachmittag. Eine durchdachte Organisation der Mitarbeiter der Stadt Friedberg machte sich bezahlt. Die Klaus-Hörmann-Band spielte flotte Tanzmusik, die von den Besucherinnen und Besuchern durch rege Teilnahme an den Tanzrunden honoriert wurde. Die Einlagen des TSC Blau Weiß Rot entfachten Begeisterung. Die Faschingsgesellschaften der Narrneusia und des ORCC bereicherten die Veranstaltung mit ebenso professionellen wie mitreißenden Auftritten.