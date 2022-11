Bei Unfall in Friedberg werden fünf Menschen verletzt

Beim Zusammenstoß an der Zeppelinstraße in Friedberg entsteht außerdem hoher Sachschaden.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag in Friedberg. Gegen 0.40 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Joseph-Hohenbleicher-Str./Zeppelinstraße zu einer Kollision. Ein 22-Jähriger war mit seinem Kleintransporter und zwei weiteren Insassen auf der Zeppelinstraße unterwegs und wollte die Joseph-Hohenbleicher-Straße queren. Dabei übersah er laut Polizei jedoch einen Pkw, der sich auf der Joseph-Hohenbleicher-Straße in Richtung Augsburg bewegte.

Friedberg: Bei Verkehrsunfall müssen alle fünf Insassen ins Krankenhaus

In diesem Wagen befanden sich zwei Personen. Durch den Zusammenstoß erlitten die Unfallbeteiligten Verletzungen und es entstand ein erheblicher Sachschaden. Alle fünf Insassen der beiden Fahrzeuge wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Friedberg gebracht. Bei den Verletzungen handelt es sich überwiegend um Prellungen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund. 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. (AZ)