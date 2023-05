Friedberg

vor 46 Min.

Beim Altstadtfest soll das Schloss stärker bespielt werden

Plus In zwei Monaten startet die "Friedberger Zeit". Es kommen Angebote hinzu, vorab soll eine Schaufensteraktion die Veranstaltung bewerben. Ein Überblick.

Von Ute Krogull

Egal ob Sicherheitskonzept oder Altstadtfest-Zeitung, Nähen von Gewändern oder Abpacken von Siegeln: Zwei Monate vor dem Start der "Friedberger Zeit" am 7. Juli nehmen die Vorbereitungen an Fahrt auf. Das Altstadtfestbüro in der Stoffstube beim Schloss hat geöffnet - und Kulturamtsleiter Frank Büschel kann ein wenig mehr über das Programm und seine neuen Höhepunkte verraten.

Die Vorbereitungen laufen auf zwei Schienen: Von der einen bekommen Unbeteiligte im besten Fall gar nichts mit. Hierzu zählt zum Beispiel das Sicherheitskonzept, das gerade finalisiert wird. Auch ein neues, großräumiges Parkleitsystem wird organisiert. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass die Infrastrukturmaßnahmen dieses Jahr durch die allgemeine Preissteigerung sowie teils durch gestiegene Auflagen, etwa im Sicherheitsbereich, fast doppelt so viel kosten werden wie bisher. Da Eintrittspreise und Standgebühren konstant gehalten werden, wird sich das Defizit von bislang 300.000 Euro wohl erhöhen. Doch, für die Festgäste viel wichtiger, was bekommen sie an den zehn Tagen geboten?

