Beim Anbau der Grundschule Süd in Friedberg kann es losgehen

Plus Nach jahrelanger Planung erfolgte nun der Spatenstich für das 13 Millionen Euro teure Gebäude. Bei den Baukosten gibt es gute Nachrichten für die Stadt Friedberg.

"Endlich ist es so weit, der Umbau geht los!" Was der Schulchor beim Spatenstich für die Grundschule Friedberg-Süd sang, dürften wohl alle Beteiligten unterschreiben. Nach vielen Jahren der Planung und Kostenerhöhungen kann es nun mit dem Vorhaben so richtig losgehen. Ein Bagger ist vor Ort, Bauzäune sind am Schulgelände aufgestellt. Ende 2024 soll hier ein Gebäude stehen, das den neuesten Standard für Bildungseinrichtungen erfüllt.

Bis nun aber der Spatenstich erfolgte, war es ein weiter Weg. Vor fünf Jahren beschäftigte sich der Friedberger Bauausschuss bereits mit dem Thema, damals schätzte man die Kosten auf neun Millionen Euro. Die Schule mit rund 250 Kindern platzt aus allen Nähten, ein Anbau erschien dringend erforderlich. Bis Ende 2022 sollte er eigentlich fertig sein. Zwischenzeitlich erhöhten sich die veranschlagten Kosten aber auf 13,2 Millionen Euro. Zu allem Überfluss verpasste die Regierung von Schwaben Anfang 2022 sogar noch den Genehmigungstermin, sodass der Baubeginn noch einmal nach hinten verschoben werden musste. Allein diese Verzögerung hatte Mehrkosten von über 250.0000 Euro zur Folge. Denn die Container für Klassenzimmer und Mittagsbetreuung mussten länger stehen bleiben. Auch die Miete für die Baustelleneinrichtung wurde teurer.

Im Anbau an der Grundschule Friedberg-Süd entsteht eine Aula

Diese 250.000 Euro allein sowie einige andere Posten (etwa Brandschutz) summieren sich auf ein Plus von etwa 580.000 Euro. Weitaus mehr macht die extreme Kostensteigerung am Bau aus. Sie ergab allein bis zum dritten Quartal 2022 fast 1,6 Millionen Euro. Zumindest bei den Prognosen für Ausschreibungen in den Jahren 2023 und 2024 gibt es laut Bürgermeister Roland Eichmann gute Nachrichten. So habe man hier bisher eine halbe Million Euro eingespart. Ursprünglich waren 720..000 Euro mehr eingeplant. "Wir hoffen, dass wir doch noch unter den 13 Millionen Euro bleiben", so Eichmann.

Der Millionenbetrag wird in ein Gebäude mit mehreren Funktionen investiert, die Schule wächst bei der Fläche um rund ein Drittel. Entstehen wird ein Anbau, der sich in den bestehen Baukörper nahtlos einfügt, wie Benjamin Michel vom zuständigen Architekturbüro Obel erklärt. "Es werden ähnliche Baumaterialien verwendet, auch das Dach lehnt sich an den Altbau an." Im neuen Gebäude kommt unter anderem eine Mensa unter, in der 140 Personen essen können. Diese kann zum Veranstaltungsraum umgebaut werden, sodass knapp 200 Menschen dort Platz finden. "Die Schule entstand in einer Zeit, als die Förderkulisse die geringsten Raumhöhen vorgesehen hat, und die machen uns vor allem in der jetzigen Aula schon zu schaffen", erklärte Bürgermeister Eichmann die Notwendigkeit für diesen Raum.

Ein Bagger zeugt von dem Bauvorhaben, das 2024 fertig sein soll. Foto: Bill Titze

Daneben gibt es im Anbau Platz für vier Räume für die Nachmittagsbetreuung, die bisher in Containern untergebracht ist. Die drei Klassenzimmer sind in eine sogenannte Lernwelt eingebettet, die im Obergeschoss ein möglichst differenziertes Lernen ermöglichen soll. Das bedeutet, dass neben den Klassenräumen weitere Zimmer entstehen, in denen Kinder mit Lernrückstand- oder vorsprung separat Schulübungen erledigen können. Darüber hinaus steht im Anbau auch ein Musikraum zur Verfügung.

Viel Platz gibt's für die Nachmittagsbetreuung der Grundschule Friedberg-Süd

Über den freut sich Rektorin Ruth Kotzian ganz besonders. "Als ich 1997 hier als Lehrerin angefangen habe, musste ich miterleben, wie unser offizieller Musiksaal in ein Klassenzimmer umgewandelt wurde", sagte sie in ihrer Ansprache. Seit damals herrsche an der Schule schon Platznot. "Aber das wird jetzt anders werden." Der Anbau schaffe ganz neue Alternativen. "Er ermöglicht ein wirklich gutes Arbeiten." Die Offene Ganztagsschule (OGT) biete dann endlich genug Platz für die Nachmittagsbetreuung. "Wir freuen uns auf die neue OGT", machte auch der Schulchor deutlich, dass er es kaum erwarten kann, das Gebäude "in Besitz" zu nehmen.