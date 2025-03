Beim Familienfasching gibt es einen Pfandbecher für alle

Um Müll zu vermeiden, gibt es bereits die Mehrwegbecherpflicht beim Familienfasching in Friedberg am Faschingsdienstag. So hundertprozentig funktioniert hat das bislang aber nicht. Deshalb geht die Stadt nun den nächsten Schritt: Anstatt, dass jeder Gastronomie-Betrieb ein eigenes Mehrwegbechersystem besorgen muss, wird ein einheitliches System für alle angeboten. Dadurch können die Besucherinnen und Besucher die Becher bei jedem teilnehmenden Lokal zurückgeben, um das Pfand zurückzubekommen. Laut Stefan Pfundmair (SPD) machen immerhin rund 90 Prozent der Betriebe tatsächlich mit.

Friedberg testet einheitliches Mehrwegbechersystem beim Familienfasching

Verpflichtet sind sie dazu nicht. Doch auch für die Gastronomen gibt es Vorteile. Die Becher werden über einen Dienstleister übergreifend organisiert, deshalb muss sich nicht jeder Betrieb selbst darum kümmern. Der Familienfasching ist dabei sowas wie ein Testlauf. „Möglicherweise könnte ein Mehrwegbechersystem auch darüber hinaus eingesetzt werden“, sagte Bürgermeister Roland Eichmann (SPD) im Sport- und Kulturausschuss. Entscheiden wird das letztlich der Stadtrat. Die Ausschussmitglieder zeigten sich im Vorfeld des Faschings bereits begeistert: „Das ist phänomenal“, befand etwa Petra Gerber (CSU).