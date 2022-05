Beim Ministrantentag brechen mehrere Teilnehmer wegen Hitze zusammen

Tausende Ministranten feierten am Samstag in Friedberg in großem Rahmen ihren Glauben. Nicht alle waren damit einverstanden. Eine Protestaktion sorgte für Aufruhr.

So voll hat man das Landkreisstadion in Friedberg selten gesehen. Am Samstag standen hier rund 2600 Ministrantinnen und Ministranten und warteten auf den Beginn der Prozession durch die Innenstadt. Sie kamen aus 166 Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften. Trotz sommerlichen Temperaturen um die 30 Grad trugen die Messdiener ihre Talare, sodass die ganze Laufbahn des Stadions von rot-weißen Stoffen verdeckt war. Die Stimmung war ausgelassen. Minutenlang zog sich eine La-Ola-Welle durch die Menge, immer wieder flogen Hüte durch die Luft. Dass die fröhliche Stimmung später unterbrochen werden sollte, konnte hier noch niemand ahnen.

Über 60 Workshops waren am Vormittag geboten. Zwei davon vom Imkerverein Dasing: Kerzenziehen aus Bienenwachs und ein Geschicklichkeitsspiel. Stefan Menzinger, Vorsitzender des Vereins, war zufrieden. "Das war heute Rekordbetrieb. Wir haben über 200 Kerzen gezogen und etwa 50 Kilogramm Bienenwachs aufgebraucht", erzählte er. Sein Kollege Bernhard Hintermüller war derselben Meinung: "Es war so voll, wir hatten eigentlich gar keine Zeit mehr für Essen, Trinken oder aufs Klo gehen", sagte er lachend.

Vor der großen Prozession war die Stimmung im Landkreisstadion Friedberg ausgelassen. Es wurde getanzt und gesungen. Foto: Bianca Dimarsico

Vom Programm begeistert waren auch die Messdiener aus der Pfarrei Buxheim bei Memmingen. Die 19-jährige Martina ist bereits seit 13 Jahren Ministrantin. "Der Dienst beim Ministrieren ist das Eine, aber die Gemeinschaft macht es wirklich aus", sagte sie. Trotz Hitze war sie über ihren Talar ganz froh. "Ich hab einen riesigen Sonnenbrand, da ist der Schutz vielleicht gar nicht so schlecht", erzählte sie und lachte. Ihre Mitministrantin Anna freute sich über das Event. "Es ist sehr cool, so viele Menschen auf einmal zu sehen. Das gab es schon lange nicht mehr", fand sie. Für die 14-Jährige gab es unter den Workshops ein eindeutiges Highlight. "Das Bubble Soccer hat Spaß gemacht. Die Schlange war so lang, dass jeder höchstens ein Mal dran kam."

Um halb drei begann dann der große Höhepunkt des Tages, die Prozession mit allen Ministranten durch die Friedberger Innenstadt zum Marienplatz. Ganz vorne wurde ein riesiges Weihrauchfass von einem Auto gezogen, sodass der Geruch den ganzen Marsch begleitete. Angeschubst wurde das große Metallfass von den Friedberger Ministranten Helena und Joschua. Sie kamen ganz spontan zu dieser Aufgabe. "Am Freitag gab es noch keinen, der das macht. Als wir bei den Vorbereitungen geholfen haben, hat man uns gefragt", erzählte Helena. Die beiden Minis von der Pfarrei St. Jakob freuten sich sichtlich über die Aufgabe. Immer wieder winkten sie strahlend in die Menge. Bischof Bertram und seine Kollegen führten die Prozession an. Häufig wurden Lieder angestimmt oder La-Ola-Wellen durch die Reihen geschickt. Viele Anwohnerinnen und Anwohner blieben stehen und fotografierten das Spektakel.

Zwei junge Frauen stürmen mit einer Regenbogenflagge die Bühne in Friedberg

Mit den hohen Temperaturen kam nicht jeder zurecht. Während der Prozession kollabierten mehrere Personen wegen der Hitze oder weil sie nicht genug getrunken hatten. Die Versorgung übernahmen zunächst der anwesende Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr. Wegen der steigenden Anzahl wurden weitere Kräfte des Roten Kreuzes und der Feuerwehr nachalarmiert, die im Sitzungssaal des Friedberger Rathauses kurzfristig eine stationäre Versorgungseinrichtung aufbauten. Insgesamt seien laut Polizei etwa 15 Menschen ärztlich versorgt worden. Eine Person kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Am Marienplatz angekommen leitete Bischof Bertram einen Jugendgottesdienst, welcher von der Ulmer Band "Rise up" musikalisch begleitet wurde. Dabei kam es mittendrin zu einer überraschenden Protestaktion. Zwei junge Frauen im Alter von 19 und 21 Jahren stürmten die Bühne und hielten eine Regenbogenflagge hoch. Diese wird auch Pride-Flagge genannt, also die Flagge des Stolzes. Sie wird als Zeichen der Verbundenheit oder Solidarität mit der Schwulen- und Lesbenszene verwendet. "Wir üben Kritik. Davon hat der Bischof in seiner Predigt nichts gesagt", rief eine der Frauen. Anwesende wollten die jungen Frauen von der Bühne entfernen, der Bischof bat aber darum, sie nach vorne zu lassen und kommentierte das Geschehen. "Ich bin für den Regenbogen, wir wollen keine Stimmen verbieten", sagte der Bischof. "Danke, dass ihr den Mut hattet, euch mit der Flagge hier rauf zu wagen", wandte er sich an die Protestlerinnen.

Mitten im Jugendgottesdienst stürmten zwei Frauen mit Regenbogenflagge auf die Bühne und kritisierten die Kirche. Foto: Bianca Dimarsico

Nach dem Gottesdienst sprach Bischof Bertram mit unserer Redaktion über den Vorfall. Er hatte Verständnis für die zwei jungen Frauen. "Ich will das Anliegen ernst nehmen. Aber ich kann nicht alleine vom Altar aus eine Kirchenreform einleiten, die uns am Ende aus der Diözese wirft", erklärte er. Er wünsche sich Verständnis und Geduld, was dieses Thema angeht. "Die sexuelle Orientierung eines Menschen spielt für mich keine Rolle", betonte er. Dass die Kirche sich mit der Zeit verändere, sei durchaus wichtig. "Ich unterscheide zwischen zwei Veränderungen, Kern und Schale. Man wird den Kern der Botschaft Jesu nicht ändern, aber man sollte die Schale knacken", so der Bischof.