Beim Open Stage wird Friedberg zur Bühne

Ob Kinderschminken, Taekwondo oder eine Lesung mit überraschenden Details über Friedberg – das Kulturprogramm beim Open-Stage unter freiem Himmel kommt gut an.

Eine Stadt wird zur Bühne: Am Friedberger Hafnergarten, im Stadtgarten und am Schlossweiher warteten mitreißende Open-Stage-Programme auf die vielen Besucherinnen und Besucher. "Da ja aus bekannten Gründen heuer kein Altstadtfest stattfinden kann, haben wir uns entschlossen, ein Alternativprogramm anzubieten", sagt Kulturpflegerin Ulrike Sasse-Feile, die mit ihrer Kollegin Petra Gerber für das Programm verantwortlich zeichnet. Die Angebote stehen unter dem Motto "Kultur.findet.Stadt."

Schon im Hafnergarten zeigte sich, dass die beiden Kulturpflegerinnen mit der Auswahl der Aktivitäten goldrichtig lagen. Ein Kinderprogramm und vier Spielstationen für Kinder zum Mitmachen begeisterten die Kleinen, sodass nach ein paar Stunden viele kleine Feen, Elfen, Gnome und Meerjungfrauen die Friedberger Innenstadt verzauberten. Renate Mayer vom Aktiv Ring Friedberg, die die Mädchen und Buben so toll schminkte, freute sich: "Endlich darf ich wieder meiner Leidenschaft nachgehen und die Kleinen in Zauberwesen verwandeln."

Beim Kinderschminken im Hafnergarten im Rahmen der Open-Stage-Veranstaltungen der Stadt Friedberg standen ließ sich die vierjährige Ella aus Friedberg in eine bezaubernde Fee verwandeln. Foto: Christine Hornischer

Regine Nägele wartet mit Details aus der Stadtgeschichte auf

Am Nachmittag zeigte Regine Nägele vom Heimatverein Friedberg, dass Lesung nicht gleich Lesung ist. Die Autorin erntete viele überraschte "Ahs" und "Ohs", als sie mit ungewöhnlichen Details über die Stadt aufwartete. Ihre Geschichten begannen erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. "Ganz einfach, weil wir im Stadtarchiv keine älteren Aufzeichnungen haben", so die Narratorin. Im April 1632 nämlich begann die kriegerische Gewalt des 30-jährigen Krieges auch in Bayern zu toben. Friedberg wurde geplündert und in Brand gesetzt – einschließlich der städtischen Registratur mit ihren wertvollen Urkunden, so Nägele.

Nach diesem ernsten Beitrag wurde es aber heiter und beschwingt, besonders, als Nägele von "Der Sau in der Au", einem Stadtratsverhinderungsbeschluss oder aber von dem schönen Ausruf "Hund sans scho, die Friedberger", der bereits am 20. Juni 1836 in die Annalen einging, erzählte. 180 Jahre später sollte sich dieser denkwürdige Ausspruch wiederholen, und zwar getätigt vom ehemaligen Friedberger Bürgermeister Peter Bergmair, als es gelang, einen Eintrag des Papstes ins Goldene Buch der Stadt zu ergattern.

Im Friedberger Stadtgarten geht es beim Open Stage sportlich zu

Im Stadtgarten dagegen ging es sportlich zu. Erst zeigten die "Passionate Skippers" des FC Stätzling, dass Rope Skipping mehr ist als bloßes Seilspringen. Die zwölf Sportlerinnen im Alter von zwölf bis 24 Jahren sind durch ihre Auftritte bei der Augsburger afa, beim Bayerischen Landesturnfest und durch viele Vereinsjubiläen in der Region bekannt. Die Zuschauer Erika und Paul aus Friedberg waren ganz begeistert: "Dass Seilspringen so anspruchsvoll sein kann, hätten wir nie gedacht. Vielleicht nehmen wir die ein oder andere Anregung mit nach Hause."

Nicht zum Nachahmen – oder wenn, dann nur unter fachmännischer Aufsicht – waren die Taekwondo-Vorführungen von Twin Taekwondo. Ganz goldig muteten die sechsjährigen Zwerge auf der Bühne an, die Holzbretter mit dem Fuß durchschlugen. Als eine der Kleinen das Brett nicht durchschlagen konnte, legte der Trainer es kurzerhand auf den Boden und ließ sie drauftreten, bis das Brett in zwei Teile sprang. Die Gäste waren begeistert von dieser netten Geste.

Abenteuerlich wurde es, als Stephan Maurer, Träger des dritten Dan, mit Anna Maier, Standort-Meister vierter Dan, zeigte, wie man sich gegen Angriffe mit dem Messer oder mit der Faust wehren kann. Gespenstisch still wurde es da im Stadtgarten, die rund 50 Zuschauerinnen und Zuschauer zeigten sich schwer beeindruckt. So staunte die 28-jährige Anna aus Stätzling: "Dass wir sowas Tolles vor Ort haben, habe ich gar nicht gewusst."

Die beiden Kulturpflegerinnen Ulrike Sasse-Feile und Petra Gerber waren sehr zufrieden mit der Resonanz auf die Open-Stage-Veranstaltungen. Sasse-Feile stellte in Aussicht, dass das Wochenende nur der Auftakt für weitere Open-Stage-Auftritte sei. "Die Bühne bleibt stehen und dann soll Open Stage so laufen, wie es der Name schon verspricht: Jeder darf kommen und sich vor Publikum ohne jeglichen Wettbewerbsdruck musikalisch, literarisch oder schauspielerisch ausprobieren."