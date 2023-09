Friedberg

vor 17 Min.

Beim Radfahren hakt es an vielen Stellen: Reiner Teuber tritt dagegen an

Plus Die Liste der Fahrrad-Brennpunkte in Friedberg ist sehr lang. Auf einer Rundfahrt gibt der Radlbeauftragte Auskunft zu Problemen und was dagegen getan wird.

Von Ute Krogull

Ludwigstraße, Münchner Straße, Kreisverkehr am Bahnhof, Luitpoldstraße, Neue Bergstraße in Derching, Pfarrer-Bezler-Straße in Stätzling.... Die Liste der Fahrrad-Brennpunkte in Friedberg ist lang. Und darin sind noch gar nicht all die schlecht einsehbaren Stellen, dunklen Unterführungen, tückischen Baumwurzeln aufgeführt. Reiner Teuber trat vor zwei Jahren als ehrenamtlicher Radverkehrsbeauftragter an, solchen Mängeln den Kampf anzusagen. Passiert ist seitdem auch aus seiner Sicht zu wenig. Auf einer Radtour benennt er Schwierigkeiten, zeigt aber auch, wo es Verbesserungen gibt oder bald geben soll. Und er erklärt, warum an manchen Stellen Veränderungen nicht möglich sind.

Gleich am Treffpunkt, dem Park-and-ride-Platz Friedberg-West, zeigt sich eines dieser Probleme. Die Ampel für Radler und Fußgänger an der Einfahrt von der Augsburger Straße hat so oft Rot, dass die meisten das Signal ignorieren. Eine Lösung wäre, dass Straßenbahnen nur Grün bekommen, wenn sie anrollen, zum Beispiel durch Sensoren. Teubers Ansprechpartner hierfür sitzen in Augsburg – und bislang ist er dort noch nicht zu den Verantwortlichen vorgedrungen.

