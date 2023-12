Friedberg

vor 33 Min.

Beim Weihnachtskonzert beweist das Friedberger Gymnasium Mut

Groß ist er geworden, der Unterstufenchor. Mit herzlichem Applaus wurde er für seine Darbietung im Rahmen des Weihnachtskonzerts des Gymnasiums Friedberg in St. Jakob belohnt.

Plus Mehrere Ensembles wagen sich in der Friedberger Jakobskirche an ungewöhnliche Interpretationen. Die Veranstaltung ist ein Gemeinschaftswerk.

Von Manuela Rieger Artikel anhören Shape

Wenn sich die Zuschauerreihen nach und nach füllen, das Licht in St. Jakob etwas dunkler wird und Scheinwerfer den Altarraum zum Leben erwecken, dann breitet sich gespannte Aufmerksamkeit aus und das Weihnachtskonzert des Friedberger Gymnasiums kann beginnen. Wer einen Sitzplatz haben wollte, musste früh da sein.

Wie stets war die Kirche St. Jakob voll besetzt, als die musikalischen Gruppen des Gymnasiums sich beim Weihnachtskonzert eifrig einsangen. Im Programm war wieder für alle etwas dabei. Herzlichst begrüßt wurden die Gäste von der Schulleiterin Ute Multrus und dem Hausherrn Steffen Brühl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen