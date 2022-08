Bekommt Friedberg erneut den Stadtmarketingpreis?

Das QR-Code-Quiz des Friedberger Aktiv-Rings wurde für die Auszeichnung des bayerischen Wirtschaftsministeriums nominiert. So geht es jetzt weiter.

Wer in den letzten zwei Jahren in der Schulferienzeit durch die Innenstadt lief, konnte einen Blick auf eine interaktive Tour durch Friedberg werfen. Was aus einer Elterninitiative der Meringer Grundschullehrerin Cristina Jäckle begann, wiederholt sich mittlerweile zum vierten Mal. Und das Innovative an dem Projekt wird nun belohnt: Das QR-Quiz des Friedberger Aktiv-Rings ist für den diesjährigen Stadtmarketingpreis des bayerischen Wirtschaftsministeriums nominiert.

Gemeinsam mit der Aktiv-Ring-Geschäftsführerin Renate Mayer stellte Cristina Jäckle ein Konzept auf die Beine, das sowohl fortschrittlich als auch unterhaltsam für die gesamte Familie und besonders für Kinder ist. Unter verschiedenen Themen erarbeitete das Team bereits verschiedene thematische Quiz, welche mittels QR-Codes individuell bearbeitet werden konnten.

Ein unbeschwerter Ausflug nach Friedberg

Tatkräftig wurden sie dabei von vielen Friedberger Unternehmen und der Stadt Friedberg unterstützt. So erlebten die Kinder trotz sich ständig ändernder Einschränkungen wie etwa dem Homeschooling während der Corona-Pandemie, einen unbeschwerten Ausflug durch Friedberg. Jäckle und Mayer bereiten sich aktuell auf die fünfte Auflage vor, da die Aktion sich hoher Beliebtheit erfreut.

Der Aktiv-Ring Friedberg hat den Preis schon im Jahr 2020 mit seinem Konzept für die vier Marktsonntage gewonnen, die seither als Blumen-, Früchte-, Kürbis- und Plätzchenfest vermehrt Besucherinnen und Besucher anziehen sollen. Renate Mayer weiß daher, woauf die Jury achtet: "Besonders wichtig ist es, den Fokus auf die lebendige Innenstadt zu legen, und die Liebe fürs Detail. Das erfüllen wir mit unserem Quiz auf jeden Fall", findet sie.

Friedberg setzt sich gegen starke Konkurrenten durch

Von 44 Bewerbungen sind neben dem QR-Quiz elf weitere Projekte in vier Kategorien (Größenklasse - Einwohner) aus ganz Bayern nominiert. Bis jetzt konnte sich Friedberg schon gegen starke Konkurrenten aus größeren Städten durchsetzen. Jetzt hoffen die Verantwortlichen, dass mit dem Konzept für Kinder, dem Team aus Renate Mayer und Cristina Jäckle und dem anhaltenden Erfolg der Aktion, dem Auftritt bei der zweiten Jury-Sitzung im September in München nichts im Wege steht. Nach der Projektpräsentation werden die Gewinner im Oktober im festlichen Rahmen im bayerischen Wirtschaftsministerium in München verkündet. (AZ)