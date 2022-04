Benefizkonzert von Friedberger Musikern für die Ukraine

Trompeter Peter Oswald, das Kammerorchester Friedberg, ukrainische Musikerinnen und weitere Solisten spielen am 1. Mai zugunsten der Aktion „Friedberg hilft“.

Ein Benefizkonzert zugunsten der Ukraine findet am Sonntag, 1. Mai, in der die Max-Kreitmayr-Halle in Friedberg statt. Gespielt wird das Konzert vom Friedberger Kammerorchester und Peter Oswald sowie weiteren musikalischen Gästen.

Der Eintritt zu diesem besonderen Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten. Der gesamte Erlös geht an die Aktion „Friedberg hilft“, die von der Stadt Friedberg und der Pfarrei Sankt Jakob ins Leben gerufen wurde um die Leidtragenden des Ukrainekrieges vor Ort sowie im Kriegsgebiet zu unterstützen. Auch die geflüchteten ukrainischen Musikerinnen Natalija Saranchyna (Soloflöte) und Marija Tretiakova (Violine) vom Sinfonieorchester Charkiw sind dabei.

Der bunte Melodienstrauß reicht von Barock (ein Flötenkonzert von Vivaldi), Klassik (ein Violinkonzert von Mozart, gespielt auf der Trompete), romantischer Musik (unter anderem mit einem Werk eines ukrainischen Komponisten) bis hin zu jazzigen Klängen à la Gershwin und Harry James.

Stadt Friedberg organisiert Konzert für die Ukraine am 1. Mai

Zu diesem von der Stadt Friedberg spontan organisiertem Konzert hat das Friedberger Kammerorchester unter Leitung von Stefan Immler gerne zugesagt. Solist an der Trompete, am Hybrass und am Flügelhorn ist Peter Oswald, der schon Musik für die TV-Serie „Babylon Berlin“ einspielte. Er ist bekannt als Solotrompeter von „Blechblosn“ und mittlerweile seit acht Jahren ständiger Solotrompeter bei Gene Pritsker’s CompCord Big Band in New York City sowie Organisator der Outreach Satelliten- und Hybrass-Festivals im Wittelsbacher Schloss Friedberg. Weitere Solisten sind die Musiker Dolf Meixner (am Flügel) und Ersin Erkan (E-Gitarre).

Termin: Benefizkonzert am Sonntag, 1. Mai, um 18 Uhr in der Max-Kreitmayr-Halle. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.