Berufsschule Friedberg Abteilung Metalltechnik öffnet die Türen

Schulleiterin Cornelia Nieberle-Schreiegg begrüßte die Ausbilderinnen und Ausbilder aus Handwerk und Industrie mit einem kurzen Rückblick auf die vergangenen Monate mit Blockbeschulung. Zusammen mit Fachbereichsleiter Michael Stegherr stellte sie das neue Konzept für Distanzunterricht der Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land vor.

Zum Thema „Nachhaltigkeit“ machte Michael Stegherr deutlich, dass es dabei nicht nur um Umweltschutz geht, sondern vor allem auch um hochwertige Bildung und Partnerschaften mit den Betrieben, um die Ziele in der der beruflichen Bildung besonders in den Focus zu rücken und diese möglichst umfassend zu erreichen. Dazu ge-hört die ständige Anpassung von Unterrichtskonzepten und Ausrüstung der Werkstätten. In der Metalltechnik an wurde erfolgreich auf Blockbeschulung umgestellt, neu angeschaffte CNC-Tableaus simulieren die Bedienung von Maschinen in der Berufswelt, darüber hinaus steht die Modernisierung des EDV-Raumes an – wichtige Schritte in die Zukunft, die von den Ausbildungsbetrieben als nachhaltige Berufsausbildung wahrgenommen wurden.

Zum Abschluss ging es dann gemeinsam in die Schweißwerkstatt, wo die von den Metallbauern selbst angefertigten Planchagrills in Betrieb genommen wurden. Bei Bratwurstsemmeln und Getränken entstand noch so manch konstruktiver Austausch zwischen Lehrkräften und Ausbildern.

