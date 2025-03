Besonderes Programm des Friedberger Museums im Jahr 2025

Mit dem Frühlingsanfang startet auch das neue Begleitprogramm des Museums im Wittelsbacher Schloss Friedberg mit frischem Wind: Über die Osterfeiertage lockt zunächst ein neues Osterquiz Familien mit Kindern in die Museumsräume. Sind alle Hinweise gefunden und die Rätsel beantwortet, wartet am Ende eine kleine Überraschung.

In den Osterferien verzaubert außerdem die Schauspielerin und Märchenfee Kathrin Müller mit einem Theaterworkshop und einer Märchen-Schreibwerkstatt Kinder von sieben bis zwölf Jahren. In den Sommerferien bietet die Künstlerin Olha Karuza vom 5. bis 8. August Malkurse an und in den Herbstferien sowie am Buß- und Bettag gibt es wieder ein Entdeckerprogramm.

Programm im Friedberger Museum: Basteln und Führungen

Familien sollten sich außerdem den Weltkindertag am 20. September und die Angebote und Aktionen in der Vorweihnachtszeit vormerken: Erstmalig gibt es im Advent einen Märchenrundgang durch die Museumsräume sowie am Nikolaustag ein offenes Atelier mit Bastelaktion. Außerdem wird nach längerer Pause die beliebte vielfigurige „Fingerlekrippe“ aus dem 18./19. Jahrhundert wieder ausgestellt.

Neben klassischen Überblicksführungen durch die Dauerausstellung werden auch Themenführungen von „romantisch“ bis „schaurig“ angeboten. Für historisch Interessierte ist das Friedberger Forum mit dem Vortrag „Friedberg und die Eisenbahn“ von Professor. Martin Ott (8. Mai, 18.30 Uhr) zum 150-jährige Bahnhofsjubiläum ein Termin zum Vormerken. Die Lesung „Herbstmanöver der Zeit. Von Altweibersommer bis Novembernebel“ im Museumscafé läutet am 8. Oktober mit Texten von Ingeborg Bachmann, Georg Trakl und Rainer Maria Rilke die ruhigere Jahreszeit ein.

Icon Vergrößern Nach einigen Jahren Pause wird die beliebte Fingerlekrippe wieder im Friedberger Schloss gezeigt. Foto: Museum im Wittelsbacher Schlos Icon Schließen Schließen Nach einigen Jahren Pause wird die beliebte Fingerlekrippe wieder im Friedberger Schloss gezeigt. Foto: Museum im Wittelsbacher Schlos

Für Kreative und Bastler gibt es das ganze Jahr über Workshops zusammen mit dem Bastel-Kiosk, der Kalligrafin Michèle Greiner, der Schriftstellerin Katharina Maier und dem Musiker Georg Däges. Beim Upcycling von altem Porzellan, Handlettering, dem Verfassen eigener Texte oder dem Bau des eigenen Musikinstruments werden Talente geweckt.

Friedberger Schlossmuseum bietet Café und Aussicht vom Turm

Von Mai bis Oktober wartet als Highlight die monatliche Turmöffnung an ausgewählten Freitagen auf die Museumsbesucher. Nach dem Aufstieg lädt das Museumscafé zum genussvollen Müßiggang ein, bei schönem Wetter auch im blühenden Schlossgarten. (AZ)

Alle Termine und dazugehörigen Informationen sind auf der Museumshomepage zu finden www.museum-friedberg.de