Beste Stadtfeste der Region: Altstadtfest auf dem Treppchen

Die Online-Leser haben abgestimmt: Die Friedberger Zeit war 2023 das drittschönste Stadtfest in der Region. Hinter sich ließen die Friedberger eine große Nachbarkommune.

Den Friedbergerinnen und Friedbergern war es im Grunde schon lange klar, nun ist es aber amtlich: Das Altstadtfest gehörte 2023 zu den schönsten Stadtfesten der Region. In einer entsprechenden Online-Abstimmung der Augsburger Allgemeinen wählten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Friedberger Zeit auf den dritten Rang, weit vor den Augsburger Sommernächten und dem Neuburger Schlossfest. Aktive, die beim Altstadtfest dabei sind, freuen sich über die Anerkennung.

170.000 Besucherinnen und Besuchern strömten zwischen dem 7. und 16. Juli nach Friedberg, um in die Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts einzutauchen. Das Altstadtfest lebt also. Auch nach den langen Pandemiejahren, oder vielleicht sogar gerade wegen dieser schweren Zeit? Von vielen Aktiven, Händlern und Wirten hörte man: Die Stimmung ist in diesem Jahr besonders toll. Das fing schon beim Auftakt im Landkreisstadion an. Dort herrschte bei strahlendem Sonnenschein beste Stimmung. Über 1000 Mitglieder der zahlreichen Gruppen waren dabei. Ohnehin sind es nicht zuletzt die unzähligen freiwilligen Helferinnen und Helfer, die sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen.

Aktive freuen sich über Beliebtheit des Friedberger Altstadtfests

Andreas Bolleininger von der Musikergilde ist begeistert über das Ergebnis. "Das ist doch super, wenn das Altstadtfest über Friedberg hinaus so gut ankommt." Die Friedberger Zeit sei einfach "authentisch". "Die Historientreue ist denke ich ein großes Plus." Das sieht auch Petra Bauer so, die mit der Knopfmanufaktur zum zweiten Mal beim Altstadtfest dabei war. "Gerade das 17. und 18. Jahrhundert wird ja bei solchen Historienfesten nie thematisiert." Sie findet es "toll", dass sich die Menschen in der Region für die Epoche interessieren und das Altstadtfest auf Platz Drei gewählt haben. Regine Nägele gestaltet eine eigene Zeitung für das Altstadtfest und freut sich ebenfalls über die hohe Wertschätzung für das Fest. "Menschen von außerhalb sind nach meiner Erfahrung erstaunt über die Freundlichkeit und das große ehrenamtliche Engagement der Friedberger."

Doch so viel Engagement dahintersteckt, eines kann man bei einem Stadtfest absolut nicht beeinflussen: das Wetter. Das zeigte sich 2023 nicht immer von seiner besten Seite. So suchte ein schweres Unwetter das Altstadtfest heim. Viel kaputt ging zum Glück nicht. Das gegenteilige Extrem erlebten die Menschen an anderen Tagen, an denen das Thermometer teils über 30 Grad anzeigte. Das Historienfest ist geradezu prädestiniert für Sonnentage, schließlich trägt man traditionell Kopfbedeckung, so wie es vor 200 Jahren Brauch war. Bemerkenswert viele Menschen hatten sich für das Altstadtfest in (historische) Schale geworfen. Wohl einer der Gründe, warum das Fest im Jahr 2023 offiziell zu den schönsten Stadtfesten der Region gehört. Vor Friedberg sind lediglich das Frundsbergfest in Mindelheim und das Stadtfest in Rain platziert. Ein kleiner Wermutstropfen vielleicht, aber die beste Nachricht kommt ja noch: Schon in zwei Jahren heißt es in Friedberg wieder "Habe die Ehre!"