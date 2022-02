Besteht Hoffnung für ein Friedberger Altstadtfest in diesem Jahr?

Plus Am 17. Februar diskutiert der Stadtrat über die "Friedberger Zeit" 2022. Im Vorfeld mehren sich Stimmen Verantwortlicher, die für eine Absage plädieren.

Ginge es nach den Wirtsleuten, würde das Altstadtfest verschoben. Bei einem Treffen stimmte der größte Teil der Anwesenden für eine Absage 2022. In Gesprächen mit Friedbergerinnen und Friedbergern reichen die Ansichten von "wir brauchen das Fest heuer unbedingt" bis zu "es sollte auf keinen Fall stattfinden". Am 17. Februar steht das Thema auf der Tagesordnung des Stadtrates. Es ist offen, ob – und wenn ja, wie – das Gremium entscheidet.