Friedberg

vor 9 Min.

Besucherrekord am ersten Altstadtfest-Wochenende

Plus Rund 60.000 Besucher kommen trotz der Hitze bis Sonntagabend. Aktive und Besucher sind zufrieden. Bei einer Zunft ist besonders viel los.

Von Ute Krogull, Bill Titze Artikel anhören Shape

Es ist das erste Altstadtfest seit vier Jahren - bei so manchem löste das Fragezeichen aus, wie der Zuspruch nach der Corona-Pandemie ausfallen würde. Die Bilanz nach dem ersten Wochenende fällt eindeutig aus. Stimmung und Besucheraufkommen sind ähnlich tadellos wie der strahlend blaue Himmel über Friedberg. Die Besucherzahl sprengt alle Rekorde. So manche Entwicklung ist aber zu spüren.

Schon am Eröffnungsabend mussten Siegel nachgeordert werden, so groß war der Andrang. Die Einnahmen schnellten in die Höhe. Und wenn auch vor allem am Sonntag wegen der Hitze am Nachmittag recht wenig los war, strömten die Menschen abends umso begeisterter auf ihr Fest. Organisator Frank Büschel ist daher mehr als zufrieden. "Man sieht, dass Friedberg wieder feiern kann", sagt er. "Es war ein fulminanter Start!"

