Beträchtlicher Schaden: Unfallflucht auf dem Marienplatz

Eine unbekannte Person rammt mit ihrem Wagen einen grauen Toyota und flüchtet. Das Ganze passiert mitten in der Friedberger Innenstadt. Der Schaden ist hoch.

Auf dem Marienplatz ist es am Samstag zu einer Unfallflucht gekommen. Dabei beschädigte eine unbekannte Person zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr einen grauen Toyota Avensis.

Dieser war auf der Parkfläche hinter dem Rathaus abgestellt und wurde durch den Unfall an der Fahrerseite in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)