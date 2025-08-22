Mit über zwei Promille zweimal erwischt – Fahrer fährt trotz Schlüsselentzug weiter

Ein 42-jähriger Autofahrer ist laut Polizei Friedberg in der Nacht auf Freitag gleich zweimal betrunken am Steuer erwischt worden. Gegen 0.30 Uhr kontrollierten Beamte den Mann in der Rothenbergstraße und stellten bei einem Atemalkoholtest rund zwei Promille fest. Nach einer Blutentnahme wurde er entlassen, sein Autoschlüssel aber sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Umso überraschter waren die Beamten, als ihnen derselbe Fahrer gegen 2.05 Uhr erneut in der Rothenbergstraße entgegenkam. Ein weiterer Atemalkoholtest ergab nun 2,14 Promille. Dieses Mal wurde neben einer zweiten Blutentnahme auch sein Smartphone beschlagnahmt – es diente als digitaler Fahrzeugschlüssel. (AZ)