Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Friedberg: Betrunkener Fahrer zweimal erwischt – Smartphone als Autoschlüssel beschlagnahmt

Friedberg

Mit über zwei Promille zweimal erwischt – Fahrer fährt trotz Schlüsselentzug weiter

Ein 42-Jähriger wird in Friedberg zweimal innerhalb kurzer Zeit betrunken am Steuer erwischt. Die Polizei stellt beim zweiten Mal das Smartphone sicher.
    • |
    • |
    • |
    Ein 42-Jähriger wird in Friedberg zweimal innerhalb kurzer Zeit betrunken am Steuer erwischt. Die Polizei stellt beim zweiten Mal das Smartphone sicher.
    Ein 42-Jähriger wird in Friedberg zweimal innerhalb kurzer Zeit betrunken am Steuer erwischt. Die Polizei stellt beim zweiten Mal das Smartphone sicher. Foto: Silas Stein, dpa (Symbolbild)

    Ein 42-jähriger Autofahrer ist laut Polizei Friedberg in der Nacht auf Freitag gleich zweimal betrunken am Steuer erwischt worden. Gegen 0.30 Uhr kontrollierten Beamte den Mann in der Rothenbergstraße und stellten bei einem Atemalkoholtest rund zwei Promille fest. Nach einer Blutentnahme wurde er entlassen, sein Autoschlüssel aber sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

    Umso überraschter waren die Beamten, als ihnen derselbe Fahrer gegen 2.05 Uhr erneut in der Rothenbergstraße entgegenkam. Ein weiterer Atemalkoholtest ergab nun 2,14 Promille. Dieses Mal wurde neben einer zweiten Blutentnahme auch sein Smartphone beschlagnahmt – es diente als digitaler Fahrzeugschlüssel. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden