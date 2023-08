Betrunkener Radfahrer will vor Polizei fliehen

Ein 18 Jahre alter Radler will sich in Friedberg einer Polizeikontrolle entziehen. Das gelingt nicht. Die Folgen können unangenehm sein.

Ohne Licht und entgegen der Fahrtrichtung war ein 18-jähriger Radfahrer in der Nacht auf Samstag gegen 0.30 Uhr in der Friedberger Schützenstraße unterwegs. Eine Polizeistreife wollte ihn daraufhin kontrollieren. Der junge Mann flüchtete, konnte aber in der Achstraße angehalten werden. Hier stellte die Polizei deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab rund 1,8 Promille. Der Radler musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen.

Kontrolle in Friedberg: Auch auf dem Fahrrad gelten Promillegrenzen

Was manchen nicht bewusst ist: Auch auf dem Fahrrad (und dem Elektroroller) gelten Promillegrenzen. So schreibt der ADAC zu dem Thema: Wer mit einer Blutalkoholkonzentration ab 1,6 Promille auf dem Fahrrad unterwegs ist, begeht eine Straftat. Man gilt dann als absolut fahruntüchtig. Schon eine Alkoholisierung ab 0,3 Promille kann strafbar sein, wenn zusätzlich alkoholbedingte Ausfallerscheinungen vorliegen. (AZ)