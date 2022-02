Friedberg

Bis das Jugendzentrum öffnet, ist es noch ein langer Weg

Plus Über Standort und Konzept soll dieses Jahr entschieden werden. Der Friedberger Bürgermeister erklärt, warum der Bau sich trotzdem hinziehen kann.

Von Ute Krogull

Wird das neue Friedberger Jugendzentrum in der Nähe des Skaterparks gebaut? In der Sitzung des Sozialausschusses deutete einiges darauf hin, CSU und SPD favorisierten den Standort. Allerdings sollen alle möglichen Grundstücke ergebnisoffen geprüft werden. Darauf drangen die Grünen, denen das Juze bei der Schwimmhalle und somit in der Nähe der Schulen lieber wäre. Wie ist der Zeitplan für Planung und Bau?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

